أعلن مالك تويتر إيلون ماسك، عن بعض المزايا الجديدة لتحسين تجربة مشاهدة الفيديو، وذلك في تغريدة له ردًا على أحد المستخدمين.

وسيتمكن مستخدمو منصة تويتر بدءا من الأسبوع القادم من مشاهدة الفيديو باستخدام ميزة «صورة في صورة»، التي تتيح إمكانية مشاهدة الفيديو في نافذة عائمة مصغرة، بينما يستأنف المستخدم التمرير لاستعراض المزيد من التغريدات.

وذكر ماسك أنه عند تشغيل مقطع فيديو حاليا في المنصة، فإنه إما يعمل في وضعية الشاشة الكاملة، أو يتوقف من تلقاء نفسه عند الاستمرار في التمرير، فيما كشف عن إضافة المزيد من أزرار التحكم إلى مشغل الفيديو، وتحديدًا زري التقديم والتأخير لـ 15 ثانية.

وفي وقت سابق، أزاح الستار عن ميزة جديدة حصرية لمشتركي خدمة «تويتر بلو» المأجورة، تمكنهم من رفع مقاطع فيديو طويلة حتى ساعتين بحد أقصى، لذا فإن التحسينات الجديدة المشار إليها سابقًا في مشغل الفيديو على المنصة ستلقى استحسان المستخدمين.