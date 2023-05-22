تحدث نجم الهلال علي البليهي عن اللقطة المتداولة له وميسي خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم .
ويمتلك البليهي لقطة شهيرة في كأس العالم 2022 الأخيرة عندما ظهر يتحدث مع ميسي الذي ابتسم له قبل أن يذهب إليه لاعبو الأرجنتين لإبعاده عن قائد المنتخب.
وعلق البليهي قائلاً : “والله لم أخف من ميسي، إذا كان هناك ثلاثة ميسي مع الأرجنتين لم يكن سيفرق معي، بعد مباراة أوروجواي في 2018 لا أخشى أي أحد”.
#ملعب_SBC | "قلت لميسي في هذه الصورة: لو لعبنا 4 مباريات ضد بعض ما راح تفوز علينا لين تحترمنا".. علي البليهي. #قناة_SBC@ali99i pic.twitter.com/AuoB3tslv8
— #ملعب_SBC (@sbcsport) May 21, 2023
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