زار لاعب النصر عبد المجيد الصليهم، العيادة الطبية، أمس الأحد، عقب معاودة آلام المفصل نتيجة الإصابة التي تعرض لها في منتصف الشوط الثاني أمام الطائي في الجولة الماضية.

وكان اللاعب عبدالمجيد الصليهم، قد شارك تدريب أمس كاملًا، وتأكدت جاهزيته للمباراة التي سيستضيفها، حيث حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي، عقب تعافيه من إصابة في مفصل القدم تعرض لها خلال مواجهة الطائي الماضية.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الطبي، اليوم الاثنين، مصير الصليهم في لقاء الشباب، بالمشاركة من عدمها، فيما يستعد النصر لمواجهة الشباب، غدًا، التي سيستضيفها ملعب “الأول بارك” ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن.