قررت لجنة الحكام تكليف الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لإدارة مواجهة النصر والشباب، غدًا الثلاثاء، في الجولة الـ 28 من دوري روشن.

وتعد تلك المرة الرابعة للحكم أورساتو التي يدير خلالها مباراة في الدوري خلال النسخة الجارية، والسادسة إجمالًا على الملاعب السعودية.

وأدار الحكم الإيطالي مباراة واحدة كان الشباب طرفًا فيها، عندما واجه الهلال ضمن الجولة الـ 30 والأخيرة من الدوري نسخة 2018ـ2019.