أكد عبدالرحمن القراش عضو برنامج الأمان الأسري الوطني، أن المسلسلات والأفلام الوافدة هي التي تصنع رموز من المجرمين، مطالبا بعدم عرضها على منصاتنا الرقمية.
وقال القراش خلال برنامج “ياهلا”: “المسلسلات والأفلام الوافدة من خلال المنصات وليست المحلية، تؤثر سلبا على الأبناء في سن المراهقة”، مشيرة إلى ما تعرضه من مواد لا تتماشى مع الأعراف والتقاليد والدين الإسلامي.
وأضاف: “للأسف هناك مسلسلات وأفلام تخلق “رموز فنية إجرامية” وتبرر لهم ما يفعلون، وتدعو المشاهد للتعاطف معهم”.
عبدالرحمن القراش (عضو برنامج الأمان الأسري الوطني): المسلسلات والأفلام الوافدة هي التي تصنع رموز من المجرمين، ونطالب بعدم عرضها على منصاتنا الرقمية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Bd4yAHZU9W
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 22, 2023
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