أكد عبدالرحمن القراش عضو برنامج الأمان الأسري الوطني، أن المسلسلات والأفلام الوافدة هي التي تصنع رموز من المجرمين، مطالبا بعدم عرضها على منصاتنا الرقمية.

وقال القراش خلال برنامج “ياهلا”: “المسلسلات والأفلام الوافدة من خلال المنصات وليست المحلية، تؤثر سلبا على الأبناء في سن المراهقة”، مشيرة إلى ما تعرضه من مواد لا تتماشى مع الأعراف والتقاليد والدين الإسلامي.

وأضاف: “للأسف هناك مسلسلات وأفلام تخلق “رموز فنية إجرامية” وتبرر لهم ما يفعلون، وتدعو المشاهد للتعاطف معهم”.