قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، إن «السماء مكونة من نجوم وسدم ومجرات وكواكب، أوضحها النجوم والكواكب».

وأوضح «الزعاق» أن «الفرق بين النجوم والكواكب، هي أن النجم يخلف الضوء بذاته ولذلك إضاءته متذبذة، أما الكوكب فيعكس ضوء الشمس الساقط على وجه ولذلك إضاءته ثابته غبر متذبذة».

وأضاف أن العرب كانوا يسمون الكواكب بالسرايات، لأن الكواكب بها حركة تسري بها بين النجوم، لافتا إلى أن أشهر الكواكب الزهرة، المشتري، زوحل، والمريخ