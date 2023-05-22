كشف رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر، كواليس التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال مسلي آل معمر في جلسة حوارية بمؤتمر الإعلام الوطني في السعودية: “المفاوضات مع كريستيانو رونالدو كانت أسهل من المتوقع بسبب سمعة السعودية الإيجابية خارجيا”.

وأضاف: “قبل أعوام لم نكن نتخيل حضور نجوم عالميين مثل رونالدو أو حتى لاعبين أقل منه شهرة”.

وأشار رئيس نادي النصر إلى أن الطلبات على قمصان فريق “العالمي” من خارج المملكة باتت أكثر من الداخل بعد ضم رونالدو.

ونفى آل معمر التصريحات التي نُسبت إليه بخصوص ندمه على ضم كريستيانو، حيث قال: “الشائعات في مواقع التواصل مزعجة وعلينا محاربتها، أحدهم وضع تعليقا ساخرا ونسبه إليّ وذكر أنني قلت إنني تعرضت للاحتيال مرتين في حياتي الأولى في محل كباب والثانية بالتعاقد مع رونالدو، وللأسف صحيفة عالمية نقلت الخبر وفي الأساس هي شائعة”.