تحدثت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود ، عن عدم تطبيق نظام الدمج في بعض المدارس بشكل صحيح ، لعدم وجود تثقيف.

وقالت الأميرة نوف: صدمتني معلمة برأيها في الدمج حيث ذكرت: ” أنا عندي الدمج ولكن ما أنصح فيه لأنه فاشل”.

وأضافت: فأجبتها “إذا كنتي أنتي معلمة وتقولي فاشل، فالفشل مو فيه أنتي اللي فاشلة والمدرسة نفسها فاشلة ” ، ووضحت ” لأنه عندما أتوا بالدمج عليهم ، لم يقوموا بالتثقيف ” .

وتابعت: يجب تثقيف جميع المدرسة وأبدأ من الحارس والطالب والمدير، واشرحلهم شو معنى الإعاقة.