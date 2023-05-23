تحدثت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود ، عن عدم تطبيق نظام الدمج في بعض المدارس بشكل صحيح ، لعدم وجود تثقيف.
وقالت الأميرة نوف: صدمتني معلمة برأيها في الدمج حيث ذكرت: ” أنا عندي الدمج ولكن ما أنصح فيه لأنه فاشل”.
وأضافت: فأجبتها “إذا كنتي أنتي معلمة وتقولي فاشل، فالفشل مو فيه أنتي اللي فاشلة والمدرسة نفسها فاشلة ” ، ووضحت ” لأنه عندما أتوا بالدمج عليهم ، لم يقوموا بالتثقيف ” .
وتابعت: يجب تثقيف جميع المدرسة وأبدأ من الحارس والطالب والمدير، واشرحلهم شو معنى الإعاقة.
الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود: مُعلمة صدمتني برأيها في نظام الدمج@noufalsaud64@Liajlehum#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/fmlioC5ozt
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 22, 2023
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