أقدم عاملان على قتل شاب عشريني، رميًا بالرصاص؛ ليقدماه قُربانًا للجن ويفتتحان المقبرة الأثرية بالمنطقة الجبلية دائرة مركز شرطة سوهاج في صعيد مصر.

وقضت محكمة جنايات سوهاج، بالإعدام شنقًا لشخصين في الثلاثينات من العُمر؛ إثر ادانتهما في قضية قتل شاب عشريني رميًا بالرصاص، وتقديمه قربانًا لفتح باب مقبرة أثرية.

وكان قد ورد بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثة شاب عشريني بالمنطقة الجبلية، بها آثار طلقات نارية متفرقة بالجسم، فيما اعترف الجانيين بذبح المجني عليه وتقديمه قربانًا لفتح باب مقبرة أثرية.