رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها – رعاه الله – من جلالة ملك مملكة البحرين، وتتصل بالعلاقات بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

ونظر المجلس، بتقدير إلى النتائج الإيجابية التي توصلت إليها القمة العربية في دورتها (الثانية والثلاثين) برئاسة المملكة، وما أثمر عنها في (إعلان جدة) من فتح صفحة جديدة للارتقاء بمسار العمل المشترك، وتعزيز التضامن أمام التحديات والصعوبات التي يمر بها العالم العربي، وبما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.

وأكد مجلس الوزراء في هذا السياق، حرص المملكة الدائم على توحيد الصف العربي والاهتمام بكل ما من شأنه توفير الظروف المحققة للاستقرار والازدهار في المنطقة، ولاسيما ما يتصل بالتنمية المستدامة بمختلف أبعادها؛ بما في ذلك العمل خلال فترة رئاسة القمة الحالية على عدد من المبادرات الرامية إلى دفع التعاون المشترك في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطّلع على مضامين لقاءات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأصحاب الجلالة والفخامة قادة عدد من الدول العربية، وكذا لقائه – حفظه الله – بفخامة رئيس أوكرانيا، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات وسبل تعزيزها وتطويرها.

واستعرض مجلس الوزراء، مخرجات الدورة (الرابعة) للجنة المشاورات السياسية السعودية الجزائرية، والاجتماع (الرابع) للجنة السياسية والأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العراقي، مشيداً بما تحقق من خطوات لتوطيد أواصر العلاقات، ومتطلعاً إلى استمرار الجهود لتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وتناول المجلس، جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية؛ بما فيها تطورات الوضع في السودان، معرباً في هذا الصدد عن ترحيب المملكة بتوقيع طرفي النزاع على اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، وعن الأمل في أن تركز المحادثات على وقف دائم للأعمال العدائية وتفعيل العملية السياسية.

ونوّه مجلس الوزراء، بإطلاق المملكة الرحلة العلمية إلى محطة الفضاء الدولية وعلى متنها رائدا فضاء سعوديان، للإسهام في التوصل إلى نتائج علمية تخدم البشرية تحقيقاً لطموحات هذا الوطن ومستهدفات (رؤية 2030) في هذا المجال، راجياً لهما التوفيق في مهمتهما وعودة آمنة.

وبين معاليه أن المجلس قدّر ما حققه طلبة المملكة الموهوبون والموهوبات في منافسات المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2023) من جوائز تُعد ثمرة لجهود متواصلة بذلتها الدولة للارتقاء بجودة قطاع التعليم بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة.

وعدّ مجلس الوزراء، تقدم المملكة في مؤشري منظمة السياحة العالمية لعدد السياح الدوليين وإيرادات السياحة الدولية لعام 2022م، بأنه يعكس ما توليه الدولة من اهتمام بتعزيز هذا القطاع وتطويره ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي وفق (رؤية 2030) .

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطَّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.

ثانياً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في جمهورية إندونيسيا بشأن التعاون في مجال الطاقة.

ثالثاً:

الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الجريمة.

رابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

خامساً:

تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية الهند.

سادساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان.

سابعاً:

تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التشيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في جمهورية تشيلي للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

ثامناً:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الأكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المملكة العربية السعودية والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين في مملكة البحرين.

تاسعاً:

تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت بشأن مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

عاشراً:

تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في سلطنة عمان.

حادي عشر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية بجمهورية مصر العربية في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسة الاحتكارية.

ثاني عشر:

تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية والمجلس السمعي والبصري في جمهورية أذربيجان في مجال الإعلام المرئي والمسموع.

ثالث عشر:

تفويض معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب – أو من ينيبه – بالتباحث مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مكتب التربية العربي لدول الخليج) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والعمل التربوي بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مكتب التربية العربي لدول الخليج).

رابع عشر:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية ووكالة أنباء جنوب أفريقيا الحكومية في جمهورية جنوب أفريقيا.

خامس عشر:

الموافقة على وثيقة آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة والمرور.

سادس عشر:

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 5 / 2 / 1442هـ الصادر بشأن ضوابط تحويل الطلبة المبتعثين خارج المملكة إلى الدراسة داخلها.

سابع عشر:

تعيين الدكتور/ سعد بن محمد آل هملان عضواً ممثلاً للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

ثامن عشر:

تجديد عضوية الدكتور/ عوض بن متيريك الجهني، والدكتور/ محمد بن يسلم شبراق، والدكتور/ محمد بن خالد السعدون، في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

تاسع عشر:

اعتماد الحسابيين الختاميين لصندوق تنمية الموارد البشرية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لعام سابق.

عشرون:

الموافقة على تعيينات على وظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:

تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير)، وهم:

ــ خالد بن إبراهيم بن محمد الصغير.

ــ عبدالملك بن علي بن عبدالرحمن اليوسفي.

ــ الدكتور/ محمد بن عبدالوهاب بن محمد علي نقلي.

ــ مهنا بن صالح بن عبدالعزيز أباالخيل.

ــ سعيد بن عثمان بن أحمد سويعد.

ــ الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد بن عمر الواصل.

وتعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض)، وهم:

ــ يوسف بن محمد بن إبراهيم العوده.

ــ سليمان بن محمد بن سليمان العنبر.

ــ بدر بن إبراهيم بن مجول الملاح العتيبي.

ــ نورة بنت محمد بن عبدالرحمن البسام.

ــ عيسى بن عبدالرحمن بن حسن المعافى المالكي.

ــ عبدالمجيد بن حمد بن عبدالرحمن آل شعبان الدوسري.

ــ فارس بن عشيان بن حريبيش السميري العتيبي.

ــ محمد بن عبدالله بن صالح خليف الغامدي.

ــ سعود بن سعد بن ضواحي الحافي العتيبي.

ــ فهد بن خالد بن عناد الخمعلي.

ــ سلطان بن محماس بن سلطان الدويفن القحطاني.

ــ مشعل بن مطلق بن ضحوي الشمري.

ــ عبدالإله بن عبدالمحسن بن عبدالكريم الجبرين.

ــ عبدالله بن ناصر بن رشيد آل داود.

ــ ماجدة بنت صالح بن بيِّن العتيبي.

ــ عبدالعزيز بن غرمان بن مفرح آل محمود العمري.

ــ الدكتور/ صالح بن علي بن إسماعيل بديوي.

ــ أحمد بن فريح بن حامد العريفي الحارثي.

ــ أسيل بنت سلطان بن محمد الشهيل.

ــ طلال بن محمد بن مطلق الفدعاني العنزي.

ــ إبراهيم بن حامد بن إبراهيم الفقيه الغامدي.

ــ عبدالرحمن بن قليِّل بن حمدان الخديدي.

ــ نسرين بنت أحمد بن عوض الصبان.

ــ هاني بن إبراهيم بن عوض بن إبراهيم.

ــ فارس بن سليمان بن محمد المدعوج.

ــ محمد بن طريف بن عزام الفقير العنزي.

ــ عبدالله بن سالم بن عايد السبيعي العنزي.

كما اطَّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة عسير، وجامعة الملك سعود، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.