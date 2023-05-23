تقدم فريق الشباب بهدف دون رد في شباك النصر، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ووثقت الكاميرات فرحة رئيس الشباب خالد البلطان، فور تسجيل اللاعب كريستيان جوانكا الهدف في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.