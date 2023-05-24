حقق فريق النصر، فوزاً ثميناً على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ28ش من بطولة دوري روشن على ملعب الأول بارك.

وافتتح الشباب التسجيل في الدقيقة 25، وضعها جوانكا من ركلة جزاء ، وفي الدقيقة 40، سجل جوانكا الهدف الثاني للشباب .

واستفاق النصر في الدقيقة 44، حيث سجل تاليسكا الهدف الأول وفي الدقيقة 51، نجح عبدالرحمن غريب من تسجيل التعادل لفريق النصر، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

ورفع النصر رصيده بعد هذه المباراة إلى النقطة 63 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الاتحاد، بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 53 في المركز الثالث.