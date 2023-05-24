شارك الفنان تامر حسني فيديو له رفقة عروسة وزوجها من حفل الزفاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وقال الفنان تامر :”لكل اللي بيسأل عن ايه وجه القرابة بيني و بين العروسه الجميله دي شايف اسأله كتير انا هحكيلكوا ،هي اسمها هالة عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيره و من المقاتلين و المدافعين عن تامر على الانترنت”.

وتابع :”و من كتر دفاعها عني لفتت نظري و مره رديت عليها شكرتها و لما سافرت اسكندرية في الوقت ده لقيت بنت صغيره اوي بتعيط و بتجري عليا فا وقفتلها و فكرتني بنفسها و فضلت تعيط و تقولي احنا معاك و لازم تكمل عشان كنت بتحارب جداً في بداياتي”.

وأضاف:” فا اتصدمت ان اللي بتقول كده بنت صغيره كده و المجهود ده كله اللي عاملاه بنت صغيره عندها ١٤ سنه وقتها كانت السوشيال ميديا لسه بتطلع و كنا في شركتنا بندور على شركه كبيره تمسكلي السوشيال ميديا لحد ما قولتلهم انا مش عايز شركه كبيره انا عايز البنت الصغيره دي هي اللي تمسكها فضلوا يقنعوني ان كده مش صح ولازم اكتر حد خبره يمسكها وانا قولت لا لازم اكتر حد بيحبني هو اللي يمسكها و انا واثق ان طاقة الحب مفعولها اقوى من طاقة المحترف بلا حب”.

وأختتم:” فعرضت عليها تشتغل معايا و هي في السن ده مصدقتش طبعاً و من ساعتها و هي اللي ماسكه كل شغل الميديا الطفله الشاطره اللي كبرت دلوقتي قدامكم هاله عمر ،،، اما بقى عريسها العسل ده اسمه عمرو طلب اديها مني انا عشان والدها و والدتها توفاهم الله. في سنه واحده رحمهم الله ياريت نفتكرهم و نهديلهم ثواب الدعاء و الفاتحة .. و من اللحظه دي اتحولت هاله لبنتي الكبيره بجد اللي بتتجوز دلوقتي قدامي و بسلمها لعريسها بنفسي و بغني في فرحها ، معرفتش ارد على كلامك عني في الفرح يا هاله رديت دلوقتي هنا ربنا يكرمك و يسعدك مع جوزك الجميل المحترم اللي هيكون ضهرك و سندك و يكمل معاكي مشوار حياتك مع اولادكم الجُمال بإذن الله”.