استقبل مركز طوارئ الحرم (3) عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في صباح اليوم الثالث من شهر ذو القعدة لعام 1444 هـ، معتمرة من الجنسية السنغافورية حامل في الشهر التاسع في العقد الثالث من العمر تعاني بسبب آلام مخاض مع وجود مؤشرات للولادة؛ حيث تم التعامل مع الحالة من قِبل الفريق الطبي الموجود بمراكز طوارئ الحرم بشكل عاجل.

هذا وقد تمت الولادة بشكل طبيعي، والأم ومولودها وهو ذكر بصحة جيدة؛ حيث تم نقلهما إلى مستشفى الولادة والأطفال للمتابعة واستكمال العلاج اللازم.

وقال تجمع مكة المكرمة الصحي “شاركنا المعتمرة وعائلتها فرحتها حيث اليوم الفرحة مضاعفة لجميع كوادرنا الطبية، وتحرص مستشفى أجياد للطوارئ ومستشفى ومراكز طوارئ الحرم على تسخير جميع القوى العاملة بالمستشفى ومراكز طوارئ الحرم لدعم الاحتياجات الصحية على مختلف المستويات وبدعم وتوجيه.

وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي بالجاهزية التامة واستعداد جميع مرافق المستشفى ومراكز طوارئ الحرم.

، حيث أن مستشفى أجياد للطوارئ تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وطاقمها الطبي وما يمتلكه المستشفى من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة والجدير بالذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكن خلال العام الماضي 2022م من تقديم خدمة طبية لأكثر من 42 ألف مستفيد من خلال قسم الطوارئ لزوار ومعتمرين ومواطنين ومقيمين.

وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي بالجاهزية التامة واستعداد جميع مرافق المستشفى المختلفة، حيث أن مستشفى أجياد للطوارئ تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وطاقمها الطبي ومايمتلكه المستشفى من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة والجدير بالذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكن خلال العام الماضي 2022م من تقديم خدمة طبية لـــ 637 حالة دخول للعناية المركزة.