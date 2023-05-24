أقدم زوجان مصريان في الكويت على ترك أطفالهما الستة دون طعام لمدة يومين ما دفع إحدى أطفالهما للاتصال برقم وزارة الداخلية والإبلاغ عن أنه تم الاستغناء عنهما.

واكتشفت الشرطة أن طفلين من الأولاد يتناوبان على رعاية أختهم الرضيعة التي كانت بعمر 3 أشهر، وألقت الشرطة الكويتية القبض على الزوجين، وقال الزوج أصبح بلا عمل ودارت خلافات على إثر ذلك مع زوجته فترك لها المنزل وذهب إلى صديقه منذ 4 أشهر.

وذكرت الزوجة أنها تركت المنزل وذهبت لمنزل صديقتها بسبب خلافها مع زوجها، وقررت الشرطة عدم تجديد إقامة الزوجين ومنحهما إقامة مؤقتة تنتهي مع نهاية العام الدراسي، وتسجيل قضية الإهمال في رعاية قاصر.