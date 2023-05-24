سخر الناقد الرياضي، محمد البكيري، من أحد الأندية التي تتطلع للفوز بلقب دوري روشن.
وقال “البكيري” :”ناس تنتظر، انتزاع الدوري من الملعب .. وناس تتمنى، يجيها من المكتب”.
يذكر أن نادي الاتحاد يتصدر ترتيب دوري يليه نادي النصر ثم الشباب.
سخر الناقد الرياضي، محمد البكيري، من أحد الأندية التي تتطلع للفوز بلقب دوري روشن.
وقال “البكيري” :”ناس تنتظر، انتزاع الدوري من الملعب .. وناس تتمنى، يجيها من المكتب”.
يذكر أن نادي الاتحاد يتصدر ترتيب دوري يليه نادي النصر ثم الشباب.
ناس تنتظر انتزاع الدوري من الملعب
وناس تتمنى يجيها من المكتب