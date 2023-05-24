سخر الناقد الرياضي، محمد البكيري، من أحد الأندية التي تتطلع للفوز بلقب دوري روشن.

وقال “البكيري” :”ناس تنتظر، انتزاع الدوري من الملعب .. وناس تتمنى، يجيها من المكتب”.

يذكر أن نادي الاتحاد يتصدر ترتيب دوري يليه نادي النصر ثم الشباب.