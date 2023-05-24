صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: (نجران، وجازان، وعسير، ومكة المكرمة، والجوف) أحبطت محاولات تهريب (43.2) طناً من نبات القات المخدر، و (1.213) طناً من مادة الحشيش المخدر، و (165,157) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، و (574,492) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.