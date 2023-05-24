ذكرت تقارير إسبانية عن القيمة المتوقعة لصفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الهلال حال انضمامه لصفوفه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت “ماركا” الإسبانية: “في السعودية هم مقتنعون وواثقون بأن ميسي سيلعب بالدوري السعودي الموسم القادم، و سيكون في الهلال، سيكون القيمة قرابة 300 مليون يورو وقد تزيد قليلًا”.

وأصبح الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، على أبواب الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي القادم، والذي ينتهي عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في 30 يونيو 2023؛ وسط تأكيدات عالمية، على عدم التجديد.