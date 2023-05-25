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الخميس25 مايو

امرأة تنهي حياة طفلتها بآلة حادة خلال نومها

منذ 12 دقيقة
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امرأة تنهي حياة طفلتها بآلة حادة خلال نومها
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أقدمت سيدة في مصر تبلغ من العمر 47 عاما، على قتل ابنتها الصغيرة البالغة من العمر 13 عاما، بآلة حادة أثناء نومها، حيث تعيش الأم وطفلتها مع بعضهما البعض بعد وفاة الزوج منذ 4 سنوات، وتمر الأم بحالة نفسية سيئة.

وتلقى قسم الشرطة، بلاغًا يفيد بمقتل طالبة على يد والدتها أثناء نومها بأداة حادة أصابتها بجروح بالرقبة من الخلف والجانب الأيسر.

وأفادت المعلومات الأولية، أن الفتاة المتوفاة جرى العثور عليها مسجاة على سرير بغرفة نومها ترتدي تيشرت أبيض وبنطال أسود، وبها إصابات ظاهرية عبارة عن جروح بالرقبة، وأن المتهمة كانت تعيش بمفردها مع ابنتها المجني عليها؛ حيث قامت بإنهاء حياة ابنتها، لمرورها بحالة نفسية سيئة منذ وفاة زوجها.

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