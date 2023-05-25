رحل عن عالمنا اليوم الخميس، رجل الأعمال الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير، رائد التعليم الأهلي بالمملكة، ومؤسس مدارس التربية النموذجية.

وقام العديد من معارف الفقيد الراحل بالوسط التعليمي بتقديم تعازيهم لأسرته، مُشيرين إلى أنه سيتم الصلاة عليه اليوم بعد صلاة العصر في جامع الراجحي بالرياض.

وعُرف الخضير بأنه ذو ولع شديد بالتعلّيم، وأسس في عام 1958 مدارس التربية النموذجية التي تعد من أكبر وأعرق المدارس في المملكة، وعمل الراحل معلماً ومترجماً بشركة أرامكو السعودية من عام 1949 إلى عام 1954، وكان مساهماً في “الشركة الوطنية للتربية والتعليم”.

يُذكر أن الراحل يعد مالك مؤسسة “وقف محمد إبراهيم الخضير” منذ 2012، وشريكاً ومديراً عاماً بعدد من الشركات منها “مجموعة الخضير القابضة” و”شركة رواد الوطن للاستثمارات العقارية المحدودة”.