حسم نائب رئيس الوزراء العراقي، محمد تميم، موقف بلاده بشأن إمكانية أن تكون الأراضي العراقية معبرا للصادرات بين المملكة وإيران.
ولفت، خلال حديثه في الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي، إلى أن هيئة المنافذ الحدودية بدأت خلال الفترة الماضية إجراءات لفتح الترانزيت.
وأكد أن الهيئة أبلغته يوم أمس بأنها قررت فتح الأراضي العراقية لمرور الترانزيت.
فيديو | نائب رئيس الوزراء العراقي محمد تميم: العراق سيصبح معبرا للصادرات الإيرانية إلى السعودية#المجلس_التنسيقي_العراقي_السعودي#الإخبارية pic.twitter.com/B3AaGBMbBN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 25, 2023
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