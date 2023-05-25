رأى الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، أن غاية نادي النصر من موضوع النقطتين في قضية لاعب الهلال محمد كنو هدفها “زوبعة في فنجان”.

وقال جستنيه: “مباراة سهلة جداً للنصر أمام الاتفاق وكما لها اهمية قصوى عند النصر فهي لا تقل أهمية عند الاتفاقين، وإن كانت الفوارق كبيرة بين الناديين إلا ان الحوافز تكاد متساوية”.

وتابع: “فالاتفاق يخشى الهبوط والنصر مازال عنده أمل في الصدارة والبطولة في حالة اي تعثر للاتحاد”،واختتم: “أما موضوع النقطتين انسوا فالغاية زوبعة في فنجان”.

يذكر أن مركز التحكيم الرياضي لم يصدر قراره النهائي بشأن طعن النصر في صحة مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في ديربي الرياض بالدور الأول من دوري روشن.