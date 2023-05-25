حصل سعادة مدير مستشفى صبيا العام الأستاذ “عبده بن حسن الجعفري” على درجة الماجستير في تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وذلك من جامعة بيشة.

وتلقى “الجعفري” التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، بهذه المناسبة سائلين الله عز وجل له المزيد من الرقي وإلازدهار.

الجدير بالذكر أن الأستاذ عبده الجعفري أحد الكوادر الإدارية الشابة والطموحة بصحة جازان وقد تقلد العديد من المناصب الإدارية بكفاءة وإقتدار، وحقق فيها العديد من النجاحات، وكانت له بصمات واضحة وجلية في خدمة الوطن والمجتمع.