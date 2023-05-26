قال استشاري الجراحة العامة، عاطف بصاص، أن الأغذية العضوية تقي من السمنة بنسبة تصل إلى 20%، كما أن السكريات والأملاح المصنعة مضرة بالصحة.

وأوضح الاستشاري أن الأغذية العضوية تقي من الإصابة بالسمنة بنسبة تصل إلى 20%، مبينا أن السكريات والأملاح المصنعة عضويًا أفضل من غيرها، وكلاهما مُضر بالصحة عند زيادة الاستخدام».

وأضاف أن الأغذية العضوية لها فوائد كثيرة على الصحة وتقي من السرطان والسمنة بنسبة تصل إلى 40%.