تسعى وزارة التعليم، إلى تنفيذ مشروع تقييمي تتبعي مرحلي لتقييم تنفيذ الفصول الدراسية الثلاثة في منظومة التعليم العام.

وقالت مصادر أن الوزارة خاطبت الإدارات العامة للتعليم وإدارات التعليم في المحافظات من أجل الاستماع وإجراء المقابلات مع أصحاب العلاقة من مديري التعليم فيها والمساعدين ومديري المكاتب ومساعديهم، وفقا لعكاظ.

وتهدف هذه الخطوة لقيام وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير ببناء مصفوفة السلبيات والإيجابيات والمخاطر والتحديات للنظام الثلثي، وقياس الأثر التعليمي والاقتصادي والاجتماعي من تنفيذ نظام الفصول الدراسية الثلاثة وتقييمها خلال العامين الدراسيين ١٤٤٣ و١٤٤٤ هـ.