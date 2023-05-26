أظهرت لقطات رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي أثناء مرورها فوق مكة المكرمة والمدينة المنورة ليلاً من المحطة الدولية للفضاء.
وعرضت قناة العربية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، فيديو مصورا التقطته برناوي لمكة المكرمة خلال مهمتها في محطة الفضاء الدولية.
وسيجري علي القرني وريانة برناوي 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى خلال تواجدهما في محطة الفضاء الدولية.
رائدة الفضاء #السعودية #ريانة_برناوي تلتقط صورا من محطة الفضاء الدولية لـ #مكة_المكرمة#نحو_الفضاء pic.twitter.com/NbFxdaULmB
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 26, 2023
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