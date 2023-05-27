كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: خبير تطوير المحتوى: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصحافة، أو الاتصالات)، ويفضل شهادة الماجستير، وخبير رئيسي تنمية المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: أخصائي رئيسي خدمات الموظفين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال، القانون)، أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 25 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف