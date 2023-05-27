أعلن العضو الذهبي لنادي الهلال الأمير الوليد بن طلال عن مكافأة 3 ملايين لنادي الاتحاد بعد تحقيقه دوري روشن للمحترفين.

وقال الوليد بن طلال عبر حسابه بتويتر “نبـارك لنادي ‎الاتحاد تحقيق دوري روشن السعودي لموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وأعـلن عن مكـافأة ثـلاثة مليـون ريال للنادي”

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، توج بلقب بطولة دوري روشن للمحترفين للمرة التاسعة في تاريخه، بعد التغلب على نظيره الفيحاء، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر المسابقة.