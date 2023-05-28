علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه، على فوز الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي بعد تغلبه على الفيحاء بثلاثية نظيفة.

وقال عدنان جستنيه: بكل روح رياضية واخلاق الكبار اقول لزملائي الاعلامين المهتمين بالشأن نادي النصر حظاً اوفر وخيرها في غيرها معليه معليه معليه ياحبايبي عارف ايش في قلبكم وحجم الحزن والنكد والالم يللي انتم فيه بطولة الدوري انكتب في الملعب لمن يستحقها وبجدارة لنادي الوطن والشعب نادي الاتحاد،هذه الحقيقة لازم تتقبلوها ،،ندعوكم لمشاهد العالمي بحق وحقيقة نمور الاتحاد في بطولة كاس العالم التي ستقام في وطن الحب المملكة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فاز على الفيحاء بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر المسابقة.