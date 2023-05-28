تمكن نادي الاتحاد، من إكمال أضلاع المربع الذهبي لمنافسات كأس السوبر السعودي، وذلك بعد تتويجه بشكل رسمي بلقب دوري روشن للمحترفين.

ومن المرتقب أن يصطدم الاتحاد بالوحدة في نصف النهائي، فيما يواجه النصر وغريمه الهلال، في نصف النهائي الآخر.

يذكر أن بطولة السوبر تنظم بمشاركة 4 فرق للمرة الثانية، بعدما كانت المنافسة تقتصر على بطلي الدوري وكأس الملك، كما توج الاتحاد بلقب الدوري السعودي للمرة الأولى، بعد غياب 14 عاما، وذلك بالفوز أمام الفيحاء اليوم السبت، حيث وسع الفارق مع وصيفه النصر إلى 5 نقاط، مع تبقي جولة واحدة على ختام المسابقة.