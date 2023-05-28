تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (38) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتبدأ الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم يوم الثلاثاء، تقديم خدماتها للرجال في بريدة بمركز صحي حي السالمية، ومركز صحي حي الضاحي، ومركز صحي حي الضاحي الشرقي، ومركز صحي حي القصيعة، وللنساء في الثانوية الأولى بالمذنب، والثانوية الخامسة بالرس، والمتوسطة الثانية والعشرون ببريدة، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الأربعاء في مركز صحي حي الصناعة، ومركز صحي حي الصفاء، ومركز صحي حي الرفيعة، ومركز صحي حي الغماس ببريدة لمدة يوم واحد لكل موقع، وفي متوسطة وثانوية مركز قصيباء في عيون الجواء، وثانوية البكيرية لمدة يومين لكل منهما، وللنساء في المتوسطة الثانية بالمذنب، والمتوسطة الثامنة والعشرون ببريدة، ويوم الخميس في الثانوية الثالثة بالمذنب، وللرجال في إدارة المجاهدين ببريدة لمدة يوم لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية اليوم، بتقديم الخدمة للنساء في جمعية بناء الخيرية لرعاية الأيتام بالخبر، ويوم الاثنين في جمعية بناء الخيرية لرعاية الأيتام بالدمام، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في الثانوية الثانية للبنات بالنعيرية، وللرجال في الكلية الجامعية بالخفجي، ويوم الأربعاء في مدرسة الأوزاعي الابتدائية بالدمام، وللنساء في ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم للبنات بالنعيرية، ويوم الخميس في المتوسطة الثالثة للبنات بالنعيرية لمدة يوم واحد لكل موقع.

كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير اليوم، خدماتها للرجال والنساء في مركز وادي بن هشبل، وللرجال في جامعة الملك خالد، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في جامعة الملك خالد، وللرجال في المحكمة العامة في أبها لمدة يومين لكل موقع، ويوم الخميس في الكلية التقنية بالنماص لمدة يوم واحد.

وفي منطقة الحدود الشمالية تقوم الوحدات المتنقلة اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في إدارة المخدرات بمحافظة العويقيلة لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء للنساء في الثانوية الخامسة بطريف، ويوم الخميس بإدارة الجوازات بعرعر لمدة يوم كل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة في منطقة الجوف يوم الثلاثاء، بتقديم خدماتها للرجال في متوسطة القيروان للبنين بسكاكا، وللنساء في المتوسطة السادسة والعاشرة للبنات بسكاكا لمدة يومين لكل منهما.

وفي منطقة مكة المكرمة تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة تبوك اليوم، خدماتها للنساء في محافظة الوجه لمدة أسبوع، وفي منطقة جازان تقدم الخدمة للرجال والنساء في محافظة هروب لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديدها، وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.