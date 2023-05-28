صادرت أمانة محافظة جدة 6 أطنان من الخضروات بنطاق بلدية المطار الفرعية، ضمن جهود الحملة الرقابية الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية، وتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية.

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني, أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد ومنع انتشار “البيع العشوائي” في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء، أسفرت عن مُصادرة عدد من البسطات جرى استخدامها لممارسة “البيع العشوائي”، مضيفاً أن الأعمال الميدانية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.

يذكر أن أمانة جدة تنفذ حملات عديدة على المواقع التي يتواجد فيها “البيع العشوائي” وجار متابعتها للحد من هذه الممارسات، وذلك ضمن الجهود لرفع مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين.