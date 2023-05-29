وثق مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار غزيرة اليوم الإثنين، على المسجد النبوي في المدينة المنورة، وسط توقعات باستمرارها في مكة المكرمة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار اليوم على عدة مناطق بينها مكة المكرمة والرياض.

وأشار إلى أن أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بما فيها المناطق المفتوحة والطرق السريعة ستكون على موعد مع أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة (12:00) ظهراً.