ميليشيا الحوثي تخطف أسرة طفل وتقتله

لقى طفل مصرعه برصاص عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية الصلو بمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، في أحدث الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق الطفولة البريئة .

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحي الحوثي أطلقوا النار على الطفل حمد أمين عبده محمد قوحة (10 أعوام) في بلدة جعيشان في مديرية الصلو جنوبي تعز.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الميليشيا اعترضت طريق الطفل حمد بعد خروجه من منزله لرعي الأغنام، وأطلقت الرصاص من مسافة قريبة على رأسه.

وقالت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، أن الطفل قُتل أثناء رعيه الأغنام بمنطقة المشجب التابعة لمديرية ‎الصلو بمحافظة ‎تعز، برصاص مسلحين من ‎جماعة الحوثي.

وأكدت المصادر أن ميليشيا الحوثي اختطفت جثمان الطفل الضحية مع أفراد أسرته ونقلتهم إلى سجن سري في منطقة الحوبان.