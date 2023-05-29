كشفت وزارة التعليم إتاحة التسجيل في (برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث) في تخصصات الفضاء.
وأوضحت شروط القبول :
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون لدى المتقدم قبولا من إحدى المؤسسات التعليمية المحددة وفق الشروط الخاصة بكل مسار.
3- أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة لسنة التقديم على الابتعاث وفق الشروط الخاصة بكل مسار.
4- أن يكون نمط الدراسة حسب المحدد في كل مسار.
5- أن تنطبق على البرنامج المقبول فيه الضوابط المقرة لكل مسار.
6- أن تكون الدراسة بالانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث.
7- اجتياز سياسات ومعايير المفاضلة ومنع التكدس بوزارة التعليم.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
التعليقات
اترك تعليقاً