كشفت وزارة التعليم إتاحة التسجيل في (برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث) في تخصصات الفضاء.

وأوضحت شروط القبول :

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون لدى المتقدم قبولا من إحدى المؤسسات التعليمية المحددة وفق الشروط الخاصة بكل مسار.

3- أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة لسنة التقديم على الابتعاث وفق الشروط الخاصة بكل مسار.

4- أن يكون نمط الدراسة حسب المحدد في كل مسار.

5- أن تنطبق على البرنامج المقبول فيه الضوابط المقرة لكل مسار.

6- أن تكون الدراسة بالانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث.

7- اجتياز سياسات ومعايير المفاضلة ومنع التكدس بوزارة التعليم.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع