تحدث الأمير تركي الفيصل، عن إنشاء سوليوود السعودية على غرار هوليوود وبوليوود؛ لتكشف التقارير سر اهتمام المملكة بالاستثمار في الإنتاج السينمائي.
في ديسمبر الماضي، اتجه عشرات المشاهير العالميين إلى جدة لمدة عشرة أيام لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي بدأ يحتل مكانة عالمية.
وتقدم المملكة حوافز سخية لصانعي الأفلام والاستوديوهات للتصوير في المملكة، بما في ذلك فيلم من بطولة أنتوني ميكي؛ حيث انتعش الطلب على السوق المحلي في المملكة، بحسب تقرير “العربية”.
الأمير #تركي_الفيصل يتحدث عن إنشاء #سوليوود #السعودية على غرار #هوليوود و #بوليوود.. فما سر اهتمام المملكة بالاستثمار في الإنتاج السينمائي؟#الأسواق_العربية pic.twitter.com/QodfEPQQbf
— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) May 28, 2023
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