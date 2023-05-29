تحدث الأمير تركي الفيصل، عن إنشاء سوليوود السعودية على غرار هوليوود وبوليوود؛ لتكشف التقارير سر اهتمام المملكة بالاستثمار في الإنتاج السينمائي.

في ديسمبر الماضي، اتجه عشرات المشاهير العالميين إلى جدة لمدة عشرة أيام لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي بدأ يحتل مكانة عالمية.

وتقدم المملكة حوافز سخية لصانعي الأفلام والاستوديوهات للتصوير في المملكة، بما في ذلك فيلم من بطولة أنتوني ميكي؛ حيث انتعش الطلب على السوق المحلي في المملكة، بحسب تقرير “العربية”.