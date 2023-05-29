تربعت باكستان على صدارة دول العالم في نسبة الإصابة بمرض السكري بين مواطنيها؛ فيما حلت المملكة في المرتبة السادسة.

ويقارب عدد المصابين بالمرض حول العالم 700 مليون شخص، بالإضافة إلى تسبب المرض في وفاة أكثر من 4 ملايين حالة سنويًّا؛ حيث جاءت باكستان في المقدمة فيما يتعلق بنسبة المصابين بمعدل 30.8% من السكان.

وتليها الكويت بنسبة 24.9%، ومصر بنسبة 20.9%، وحلت المملكة في المرتبة السادسة عالميًّا بنسبة إصابة تصل إلى 18.7%، بعد ماليزيا بنسبة 19% وقطر في المرتبة الرابعة بنسبة 19.5%؛ فيما تتراوح نِسَب الإصابة في إثيوبيا ونيجيريا وكينيا بين 3.6% و5% وهي النسب الأقل عالميًّا.

ووصل عدد المصابين بالمرض على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى حوالى 73 مليون شخص؛ وفقًا لإحصائيات “وورلد أوف ستاتستكس” الموقع المتخصص في جمع وتنظيم البيانات عالميًّا.