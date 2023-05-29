كشف وليد الغامدي، الخبير في السياحة عن عوامل ساهمت في تطور قطاع السياحة في السعودية .

وقال الغامدي في لقاء مع برنامج صباح السعودية منها استقطاب النجوم والتسويق كالإعلان في التايم سكوير في نيويورك .

وتابع أن من بين العوامل التي ساهمت في تطول السياحة هي الفيزا السياحية التي تمكن من زياة المملكة لمدة 3 أشهر بتكلفة 140 دولار.

وأشار إلى أن المملكة تتمتع بوجهات سياحية متنوعة في مختلف فصول السنة .