كشف وليد الغامدي، الخبير في السياحة عن عوامل ساهمت في تطور قطاع السياحة في السعودية .
وقال الغامدي في لقاء مع برنامج صباح السعودية منها استقطاب النجوم والتسويق كالإعلان في التايم سكوير في نيويورك .
وتابع أن من بين العوامل التي ساهمت في تطول السياحة هي الفيزا السياحية التي تمكن من زياة المملكة لمدة 3 أشهر بتكلفة 140 دولار.
وأشار إلى أن المملكة تتمتع بوجهات سياحية متنوعة في مختلف فصول السنة .
#صباح_السعودية | ما العوامل التي ساهمت في تطور السياحة في #المملكة؟ وكيف يمكن استخراج الفيزا السياحية؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/MFn2W1jRjq
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 29, 2023
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