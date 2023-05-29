تعرضت فتاة في روسيا، لإصابة خطيرة في عينها، وذلك بعد أن قرر أصدقاؤها ممازحتها خلال الاحتفال بيوم ميلاها.

وكانت الفتاة قد قررت الاحتفال بعيد ميلادها، ودعت الأصدقاء للاحتفال بعد أن أعدت قالب حلوى من طابقين.

وعلى سبيل المرح طلبت الفتاة منهم أن يغمسوا وجهها في القالب، لكن الكارثة أن “دبوس” كان موجودا في زينة القالب دخل بعينها اليمنى.

وسارع الأصدقاء بطلب سيارة إسعاف نقلتها إلى المشفى حيث رقدت للعلاج 6 أيام.

وأكد الأطباء أن الفتاة كانت محظوظة، وحال كانت الإصابة أعمق بميلي متر واحد لكانت قد فقدت بصرها نهائيا.