وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بتشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بالمزارع الواقعة بالقرب من مركز بئر بن هرماس، جراء نزول البرد المصاحب للأمطار التي شهدتها عدد من محافظات ومراكز المنطقة والرفع بتقرير عاجل لسموه.

من جهة أخرى تابع سموه الحالة المطرية التي شهدتها عدد من محافظات ومراكز المنطقة اليوم، واطمأن على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة, والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، حاثًا الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، سائلًا المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.