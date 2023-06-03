اقترب نادي الهلال من ضم ليونيل ميسي، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما أصبحت عودته إلى برشلونة معقدة.

ووفق مصادر فإن شخصية بريطانية مكلفة من قبل مسؤولي الدوري السعودي بالمفاوضات مع ميسي التقى وكيل أعماله قبل ثلاثة أشهر، وقدم العرض الرسمي للانضمام إلى نادي الهلال وسط موافقة نجم باريس سان جيرمان، بيد أنه طلب مهلة من الوقت بحسب الشرق الأوسط.

وأبلغ ميسي وسائل الإعلام الإسبانية بعدم تلقيه أي عرض من برشلونة حتى الآن وينتظر برشلونة موافقة رابطة الدوري الإسباني على خُطة الجدوى المالية قبل الإنفاق في مدة الانتقالات الصيفية.

وقال رئيس الرابطة خافيير تيباس إنه في الوقت الحالي يبدو من الصعب على ميسي العودة إلى برشلونة. برشلونة ليس مثل باريس سان جيرمان الذي لديه صنبور وقود ومال لدفع راتب كبير.