شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، انخفاضا طفيفا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 234.74ريال، دولار، 62.60 فيما سجل عيار 22 سعر 215.18 ريال،58.35 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 205.40 ريال،