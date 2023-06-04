قام شباب عشاق الشوامخ والهايكنق يعانقون البدر من أعلى قمة بجبل ثور بكل همة بمسار مميز بليلة مميزة كان فيها القمر بدرا يوم السبت ١٤٤٤/١١/١٥ بالصعود إلى أعلى قمة بجبل ثور لمعانقة القمر والنظر إلى جمال مكة المكرمة الساحر الباهر وقد حملوا معهم مايحتاجون من الماء ومستلزمات الشاي والقهوة والطعام واقاموا مأدبة عشاء كما قدموا الطعام والقهوة والشاي لزوار غار ثور.

وقد أعرب الجميع عن سعادتهم بهذا المسار الجميل بجمال انوار مكة الليلي. مع نور القمر الذي تجانس النورين وقد انهوا مسارهم بكل نشاط وهمة متمنين للجميع التوفيق ومزيد من الانشطة الرياضية بكل حيوية.