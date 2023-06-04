أوضحت وزارة الخارجية في بيان أنه ما زال وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريعة موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام ( 3/يونيو الجاري).

وأكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، أنهما حريصتين على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض، حيث تركزت المحادثات على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل إستئناف محادثات جدة.

وأشارت إلى أن الميسرين على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية، وبذكران الطرفين بأنه يجب عليهما تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة (11) مايو للالتزام بحماية المدنيين في السودان، مؤكدة على أن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية متمسكنان بالتزامهما تجاه شعب السودان. كما تدعوان الطرفين إلى إتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكل فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية.