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تقاطع شارعي المطار القديم مع الوشم بالرياض منتصف الثمانينات الهجرية
تقاطع شارعي المطار القديم مع الوشم بالرياض منتصف الثمانينات الهجرية
منذ 1 ساعة
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