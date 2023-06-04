كشفت تقارير صحفية تركية أن مدرب فريق فنربخشة، البرتغالي خورخي جيسوس، اتفق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم على تولي قيادة المنتخب السعودي لمدة عامين، مع خيار التجديد لعام آخر، وذلك مقابل راتب سنوي يصل إلى 10 مليون يورو.

ووفقًا لمواقع “mynet”، “fanatik”، “sporx”، فإن مباراة فنربخشة وبلدية اسطنبول في نهائي كأس تركيا، الأحد 11 يونيو الجاري، ستكون الأخيرة للمدرب البرتغالي مع فريقه، حيث سينتهي عقد جيسوس بنهاية الموسم الحالي.

وتولى جيسوس قيادة فنربخشة في يونيو 2022، ويحتل فريقه خلال الوقت الراهن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي “سوبر ليغ” برصيد 77 نقطة، بفارق 5 نقاط عن غلطة سراي الذي حسم لقب المسابقة.