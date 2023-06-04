قال وزير الطاقة ، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن قرار خفض إنتاج النفط قرار تحوطي، مؤكداً “سنستمر بالتحوط طالما لم نر وضوحاً واستقراراً في السوق، ومهمتنا منح سوق النفط البيانات الواضحة لأجل الاستقرار”.

وتابع وزير الطاقة أن جهات مستقلة ستعمل مع دول “أوبك+” بشأن تقييم إنتاجها في 2024، وقال: “الجهات المستقلة ستنهي الجدل السابق حول بيانات الإنتاج في “أوبك+”.

وبشأن بيانات روسيا قال الأمير عبدالعزيز “بحثنا مع روسيا مسألة إنتاجها وطلبنا منها توضيح ببياناتها، وقد عززنا مفهوم الشفافية مع روسيا حول أرقام إنتاجها النفطي”.

وأكد الوزير أن روسيا ملتزمة بتعهداتها بشأن إنتاج النفط.

وأضاف وزير الطاقة إن اتفاق “أوبك+” الذي تم التوصل إليه اليوم غير مسبوق، وإنه سيتم تكليف جهات مستقلة بالتحقق من قدرة الإنتاج لدى كل دولة”.

وأشار إلى أن اجتماع “أوبك” كان بنّاء ويسهم باستقرار أسواق النفط، مضيفا: “الإجراءات الأخيرة تعكس مسؤوليتنا كبنك مركزي ناضج للنفط”.

وقال: “نريد أن نثبت للعالم أننا نمتلك أدوات استقرار السوق النفطية.. قرارنا يساعد على تعزيز استقرار الأسواق ويمنع التذبذب، لأن استقرار الأسواق أهم شيء لدينا”.

وزير الطاقة السعودي لــ #العربية: عززنا مفهوم الشفافية مع #روسيا حول أرقام إنتاجها النفطي pic.twitter.com/Bo5akKRVFL — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 4, 2023

وزير الطاقة السعودي لــ #العربية: قرار خفض إنتاج النفط قرار تحوطي pic.twitter.com/RGwxz21yfa — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 4, 2023