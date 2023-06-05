أوضح المحامي ماجد قاروب العقوبات التي توقع على من يُسيء إلى الأشخاص أو القبائل على وسائل الإعلام والتواصل.

وقال قاروب، أن العقوبة موجودة في النظام هي السجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف إذا قام ببعض الأفعال.

وأضاف: من هذه الأفعال المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استعمال الهاتف النقال وأيضا التشهير بالآخرين ومحاولة الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المختلفة