كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي سبب اختياره الرحيل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، وتفضيله ذلك على العودة إلى برشلونة أو التوقيع لنادي الهلال السعودي.

وعن عرض برشلونة قال ميسي إنه لا يريد أن ينتظر أمام النادي الكتالوني، لإيجاد صيغة للتمكن من التوقيع معه، نظرًا لوضع النادي المالي الذي أدى إلى رحيله عنه، وفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

وأوضح: “كنت أخشى أن يحدث ذلك مرة أخرى، ولقد تحدثت مع لابورتا وتشافي أكثر من مرة، لكنني لا أريد تكرار نفس السيناريو الذي حدث آخر عامين مع النادي، وأردت اتخاذ القرار بنفسي مع عائلتي”.

وأضاف : “ماز لت أتابع كل شيء يخص برشلونة بعد الرحيل لأنني أحب النادي، وكنت سعيدًا بسماع اسمي يُردد في الكامب نو”.

وتابع: “بعد الفوز بكأس العالم وعدم التمكن من الذهاب إلى برشلونة، حان الوقت للذهاب إلى أمريكا لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع بحياتي اليومية أكثر”.

واختتم : “لقد حققت كل شيء في كرة القدم، وقراري لم يكن يعتمد على المال فقط، بل قرارات أخرى لأن أكثر ما يهمني هو عائلتي.. من الواضح أنني ذاهب بنفس المسؤولية والرغبة في الفوز، والقيام بالأشياء بشكل جيد، ولكن بمزيد من الهدوء”.

وأعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سينتقل إلى نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.