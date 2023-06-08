أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتهاء فاشية ماربورج في غينيا الاستوائية ، بعد 42 يومًا من آخر حالة إصابة وعدم ظهور حالات جديدة .

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن هذه هي أول فاشية ماربورج في غينيا الاستوائية، وقد تم خلالها تأكيد 16 حالة إصابة معمليًّا، و12 حالة وفاة، بالإضافة إلى 23 حالة إصابة مشتبه بها وتوفوا جميعًا، وقد عولج وشفي أربعة مرضى، ويتلقون الآن رعاية إعادة التأهيل، مؤكداً أن المنظمة تعمل مع السلطات لمواصلة المراقبة والرصد والتأهب .

وأضاف في مؤتمر صحفي أن المنظمة أسرعت لدعم السلطات الأوكرانية والعاملين الصحيين بعد الدمار الذي لحق بسد كاخوفكا، وأدى إلى معاناة شديدة للمجتمعات المحيطة به، وتضرر شبكات المياه والخدمات الأساسية، وتساعد السلطات في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعزيز المراقبة .

وأشار إلى أن فرق المنظمة موجودة على الأرض لتقييم الاحتياجات الصحية لدعم المنطقة المتضررة، موضحاً أن منظمة الصحة العالمية ستسلم خلال الأيام القادمة إمدادات طبية إضافية لتعزيز الاستجابة، وضمان استمرار توفير الخدمات الصحية .